«Чушь собачья». Макс Ферстаппен – о борьбе за власть в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который является трёхкратным чемпионом Формулы-1, высказался о борьбе за власть в составе «красных быков».

«Я видел, что со стороны люди пытались в основном говорить чушь собачью. При этом считаю, что в команде настроение очень хорошее. Все точно знают свою роль в коллективе.

Конечно, печальные времена были в прошлом году, когда скончался Дитрих (Матешиц). Но мы стараемся сохранить это наследие, продолжать двигаться вперёд, и все, кто есть у нас сейчас в команде, очень важны для нашего успеха. Вот почему также нет никаких изменений на будущее», – приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер желает вытеснить советника команды Хельмута Марко из коллектива, чтобы захватить власть в свои руки.