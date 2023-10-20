Перес дал категоричный ответ по поводу своего будущего в «Ред Булл» в следующем году

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал слухи, согласно которым может покинуть австрийскую команду. Ранее сообщалось, что Серхио будто бы получил ультиматум, согласно которому потеряет место за рулём «Ред Булл» на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне.

«Я просто смеюсь над этим и ничего не могу поделать [чтобы остановить распространение слухов]. Я полностью сосредоточен на работе. У меня есть контракт на следующий год. И нет никаких причин этот контракт не выполнять. Для этого я собираюсь сделать всё что в моих силах. Я взял на себя обязательство. Более того, это не будет мой последний контракт в Формуле-1. Я с «Ред Булл» и хочу остаться с «Ред Булл». Но, конечно, это должно быть выгодно обеим сторонам.

Как спортсмену, мне хочется продлить свою карьеру. Для меня это важно, и на этом я сосредоточен. Уверен ли, что буду выступать за «Ред Булл» в следующем году? Сто процентов», –приводит слова Переса Racingnews365.

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