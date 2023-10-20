Формула-Е впервые проведёт этап на трассе Формулы-1 в Шанхае

Формула-Е опубликовала календарь на сезон-2024, который станет 10-м сезоном соревнований среди электрических болидов. Всего на 11 уикендах будет проведено 16 гонок, по две гонки примут Саудовская Аравия, Италия, Германия, Китай и Великобритания.

Отметим, что Гран-при Китая пройдёт на трассе в Шанхае, где в следующем году также должен состояться Гран-при Формулы-1, который отменялся по различным причинам, начиная с сезона-2019.

Перед началом чемпионата (13 января 2024 года в Мексике), с 23 по 27 октября 2023 года, назначены тестовые заезды, которые пройдут в испанской Валенсии. Завершится же сезон двумя лондонскими гонками в конце июля. Культовый для серии Гран-при Монако станет девятым этапом сезона и пройдёт 27 апреля.