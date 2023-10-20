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«Уильямс» показал специальную ливрею с американским флагом и NFT для Гран-при США

«Уильямс» показал специальную ливрею с американским флагом и NFT для Гран-при США
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Сегодня, 20 октября, на автодроме «Трасса Америк» свободной практикой и квалификацией к воскресной гонке откроется очередной этап Формулы-1 сезона-2023. Как и другие команды, среди которых «Хаас» и «Ред Булл», «Уильямс» представил для Гран-при США, проводимом в Остине, специальный дизайн ливреи.

Основным элементом стал полноценный американский флаг на крышке двигателя. Отметим, что за «Уильямс» в настоящий момент выступает Логан Сарджент, для которого этап в Остине станет вторым домашним в сезоне.

Фото: Социальные сети команды «Уильямс»

Помимо изображения флага, на болиде также обновились спонсорские надписи. Например, на заднее антикрыло нанесена коллекция NFT от биржи цифровых изображений Kraken, а верхний воздухозаборник стал напоминать батарейку Duracell.

Фото: Социальные сети команды «Уильямс»

Фото: Социальные сети команды «Уильямс»

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