Норрис и Расселл забавно сфотографировались вместе перед своими сотыми гонками

Британские пилоты команд «Макларен» и «Мерседес» Ландо Норрис и Джордж Расселл, которые на Гран-при США в Остине должны провести свои сотые гонки, сфотографировались вместе перед знаменательным юбилеем.

На фотографии, которую команда «Макларен» выложила в своих социальных сетях, два молодых британца руками показывают цифру 100. Ранее Ландо Норрис также представил для юбилейной гонки специальный дизайн своего шлема.

Фото: Официальные социальные сети команды «Макларен»

Если сравнивать выступления Рассела и Норриса за почти пять сезонов, то на счету Норриса 11 подиумов, а также рекорд по количеству очков среди пилотов, не побеждавших в гонках. На счету его соотечественника из «Мерседеса», который провёл три своих первых сезона в «Уильямсе», 10 подиумов и одна победа — на Гран-при Бразилии в 2022 году.