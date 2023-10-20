Льюис Хэмилтон впервые высказался о конфликте между Израилем и Палестиной

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые дал комментарий по поводу конфликта между Израилем и Палестиной, эскалация которого случилась недавно.

«Моё сердце разрывается из-за невинных жизней, оборвавшихся в Израиле и Палестине. Масштабы продолжающихся страданий и потерь поистине разрушительны, и нет никакого оправдания преднамеренным нападениям на ни в чём не повинных людей, особенно на детей. Мы не можем с этим смириться.

Сейчас больше, чем когда-либо, нам нужно собраться вместе. Учитывая, сколько боли и горя произошло, нам нужно использовать всю нашу коллективную силу, чтобы оказать давление на наших лидеров и поспособствовать тому, чтобы они сделали абсолютно всё возможное, чтобы найти способ положить этому конец. Мы не должны успокаиваться до тех пор, пока каждый ребёнок в регионе не будет в безопасности», — написал Хэмилтон у себя в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: