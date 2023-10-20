Хэмилтон назвал единственное условие, при котором он заплатил бы штраф в € 1 млн

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в связи с недавним решением Международной автомобильной федерации (ФИА) увеличить максимальную сумму денежного штрафа пилотов до € 1 млн обозначил условие, при котором был бы готов заплатить столь большую сумму.

«Я не понимаю, о чём идёт речь. Когда дело доходит до такого, необходимо действительно задуматься, какое сообщение это доносит до тех, кто наблюдает за гонками. Если пилотов оштрафуют на € 1 млн, давайте позаботимся о том, чтобы 100% от этой суммы пошло на пользу.

В нашей индустрии много денег, но нам необходимо работать над доступностью, разнообразием и многими другими сферами. Только так они получат от меня € 1 млн», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Напомним, после аварии на первом круге Гран-при Катара пилот «Мерседеса» покинул болид и неправомерно пересёк трассу. В результате своих действий Хэмилтон был оштрафован на € 50 тыс. и заплатит ещё € 50 тыс., если до конца сезона произойдёт повторное нарушение.