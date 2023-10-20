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Исторический Ford GT40 Mk I, который тестировал Грэм Хилл, выставлен на продажу

Исторический Ford GT40 Mk I, который тестировал Грэм Хилл, выставлен на продажу
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На портале PistonHeads компанией Fiskens LTD выставлен на продажу редкий Ford GT40 Mk I 1967 года выпуска. Экземпляр с серийным номером P/1069 известен тем, что дважды выставлялся на Женевском автосалоне (в 1967 и 1969 годах), а перед продажей в частную коллекцию в 1971-м его тестировал двукратный чемпион Формулы-1 Грэм Хилл.

Первый в истории Ford GT был построен в 1964 году с целью превзойти Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана». Первые две попытки американской марки выиграть суточный марафон завершились неудачей, однако затем на протяжении четырёх лет, с 1966 по 1969 годы, автомобилям Ford GT в Ле-Мане не было равных.

Права на видео принадлежат Fiskens LTD. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Fiskens TV.

В рамках линейки Mk I — первого поколения модели GT — был выпущен 31 экземпляр. Непосредственно экземпляр с индексом P/1069 был создан компанией Shelby America и передан Scuderia Filipinetti для участия в Женевском автосалоне в 1967 году и в течение двух лет появлялся на страницах престижных автомобильных журналов.

В 1969 году, после второго появления в Женеве, автомобиль вернулся в Америку, выступая в качестве пресс-кара для журналистов. Двумя годами позже автомобиль продали в частную коллекцию, а в 2007-м эта машина приняла участие в фестивале Goodwood Revival.

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