Ferrari показала новый суперкар для монокубка с двигателем рекордной мощности

Ferrari опубликовала тизер суперкара 296 Challenge, который придёт на смену 488 Challenge Evo в монокубках Ferrari Challenge. Новинка создана на базе представленной в 2022 году Ferrari 296 GT3 и доработана для большей эффективности на трассе.

Ferrari 296 Challenge для гонок Ferrari Challenge Фото: ferrari.com

Ferrari 296 Challenge получит более мощный двигатель — V6 с развалом цилиндров 120 градусов и двумя турбинами. Эта силовая установка обеспечит рекордную для Ferrari Challenge мощность — 700 лошадиных сил с крутящим моментом 740 Нм. Кроме того, модель получит улучшенную аэродинамику. Так, по заявлениям инженеров Ferrari, на скорости 250 км/ч автомобиль генерирует свыше 870 килограммов прижимной силы.

Новинка получит двигатель рекордной мощности Фото: ferrari.com

Глобальная презентация новинки состоится в рамках Finali Mondiali Ferrari 28 октября.

Отметим, что с 2017 года в гонках Ferrari Challenge использовались модели 488 Challenge и 488 Challenge Evo.