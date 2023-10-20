Формула-1, Гран-при США: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 20 октября, на стационарной «Трассе Америк» в Остине состоится пятничная тренировка 19-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при США. Первая сессия свободной практики стартует в 20:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при США Формулы-1