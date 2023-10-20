Формула-1, Гран-при США: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 20 октября, состоится квалификация 19-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при США. Этап принимает стационарная «Трасса Америк» в Остине. Начало квалификации запланировано на 00:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция квалификации