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Формула-1, Гран-при США — 2023: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при США — 2023: спринт-квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 21 октября, состоится спринт-квалификация в рамках 19-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при США. Этап принимает стационарная «Трасса Америк» в Остине. Начало спринтерской квалификации запланировано на 20:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция спринт-квалификации

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