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Ферстаппен рассказал, для чего он бы уступил своё место в болиде «Ред Булл»

Ферстаппен рассказал, для чего он бы уступил своё место в болиде «Ред Булл»
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о лимитах, устанавливаемых на трассах Формулы-1, и рассказал, как это влияет на гоночный процесс.

«С радостью позволил бы кому-нибудь управлять своим болидом, чтобы посмотреть, смогут ли они справиться лучше с ограничениями трассы. На некоторых трассах так много мест, где можно нарушить лимиты, поэтому, естественно, намного легче устанавливать ограничения, хотя на «Сузуке», трассе старого типа, мы никогда не говорим о лимитах трассы.

Последние стандарты трасс имеют к этому отношение, что немного обидно, потому что на некоторых новых трассах мне кажется, что на квалификационном круге больше внимания уделяется тому, чтобы не пересечь белую линию, чем найти свой максимум и получать удовольствие от заезда.

Больше похоже, что мы смотрим, было ли нарушение или нет. Это немного странно. Нам нужно лучше работать, потому что в эти выходные нас ждёт то же самое», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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