Албон: увеличение максимального штрафа до € 1 млн нацелено на 3–4 пилотов

Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о решении ФИА увеличить максимально возможную сумму штрафа для пилота до € 1 млн. По мнению Албона, финансовыми возможностями для оплаты столь больших штрафов располагает лишь меньшая часть гонщиков Формулы-1.

«Интересно, как это будет работать, потому что до сих пор неизвестно, на какие жертвы идут гонщики. Мы довольно популярные люди, много путешествуем, нас часто замечают, во многих случаях нам действительно необходима группа близких вокруг. Люди не поймут, но в особенности в первые два, три, четыре года работы пилотом Формулы-1 зарплаты совсем не сопоставимы с тем уровнем, который предполагают люди.

Это был бы жестокий штраф, который заставил бы вас оказаться в долгах. На нас уже лежит оплата сборов за суперлицензию, которые и так достаточно дорогие. Не знаю другого вида спорта, за участие в котором тебе самому нужно платить, чтобы оказаться в нём. Это немного отличает нас от других видов спорта. Если они собираются поднять сумму штрафа до € 1 млн, то они в каком-то смысле нацелены на трёх-четырёх пилотов, потому что, кроме них, никто другой не сможет позволить себе оплату такого штрафа», — приводит слова Албона The Race.