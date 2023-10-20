Алонсо: стараюсь помочь Строллу изо всех сил, иногда ему сильно не везло

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своём напарнике Лэнсе Стролле, отметив, что всегда старается помогать канадцу.

«Все в команде помогают ему. И я тоже стараюсь изо всех сил помочь Лэнсу. Если я нахожу в машине что-то, что мне удобнее, я делюсь этим с ним, потому что мы должны действовать вместе. Какие бы трудности Стролл ни испытывал, я пытаюсь вспомнить, что могло помочь мне в прошлом в подобных ситуациях, какие-то настройки или что-то ещё. Так что да, мы очень тесно работаем вместе, чтобы найти правильный путь развития для команды, и пытаемся набирать очки на обоих болидах.

Я думаю, что в некоторых ситуациях Лэнсу сильно не везло. Его темп и скорость не самые плохие, когда всё идёт нормально, например, в Катаре и Японии мы были в пределах одной десятой секунды. Но когда он прорывался с 17-го места на девятое в Сузуке, у него сломалось заднее крыло. Это просто подрывает вашу уверенность, потому что это как в футболе — когда ты выиграл два или три матча, всё идет хорошо, но когда ты проигрываешь два-три матча, то начинаешь чувствовать давление и пытаешься отыграться в следующем. Поэтому нам нужен уикенд без каких-либо проблем.

Квалификация очень важна, это самая напряжённая часть уикенда на данный момент, поскольку если у вас неудачный заезд в первом сегменте или происходит что-то, что влияет на быстрые круги, то весь уикенд может оказаться под угрозой, если ты начинаешь его из глубины пелотона. Поэтому нам просто нужен чистый уикенд. И, надеюсь, Остин станет отправной точкой для этого», — приводит слова Алонсо Autosport.