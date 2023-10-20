В ФИА объяснили разное отношение к конфликтам на Украине и Нагорном Карабахе

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему Азербайджан на фоне обострения военного конфликта с Арменией не был исключён из календаря Формулы-1 и не лишился права принять церемонию награждения в декабре 2023 года.

«Мы должны сохранять нейтралитет. Так говорится в нашем уставе. Не я придумывал эти правила, но их нужно соблюдать. Иначе какой в них смысл? Мы просто выставим себя дураками.

Я понимаю, что происходит между Азербайджаном и Арменией, и надеюсь, что это скоро закончится. Но в то же время можно назвать минимум 20 стран, которые сейчас вовлечены в вооружённые конфликты. В конце концов, кто я такой, чтобы говорить, кто прав, а кто виноват? Кто вы такие, чтобы об этом судить?

Почему мы отказались от проведения гонок в России? Мы приняли это решение, основываясь на нашем уставе, который предполагает нейтралитет. Я сам был против. Но мы собрали внеочередное заседание и поступили так, как хотели участники. Их голос имел приоритет. Я был избран, чтобы реализовывать пожелания представителей федерации. Я и сам один из представителей федерации», — приводит слова бен Сулайема Motorsport-Total.