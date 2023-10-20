В «Росгонках» объяснили, почему не планируют проводить соревнования с представителями Азии

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов высказался о возможном проведении соревнований совместно с представителями Азии на фоне санкций со стороны Евросоюза.

«Наверное, такие совместные соревнования реальны, но для этого должно быть желание заниматься подобными сериями. У автодрома «Игора Драйв» такой необходимости нет, потому что главная задача от акционеров — концентрироваться на национальных интересах, развитии отечественного автоспорта. Если мы сами у себя будем создавать качественный продукт, внутреннюю конкуренцию, то потом это уже естественным образом выльется наружу. Люди будут смотреть, что мы делаем, и либо повторять, либо захотят прийти к нам и попробовать. Поэтому мне кажется, что важнее заниматься самими собой.

Если бы у нас были хорошие азиатские серии, которые выезжали за пределы своих стран, то можно было бы о чём-то говорить. А создавать что-то своё новое — это очень затратно. Должен быть некий системный интерес — условно, со стороны правительства», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.