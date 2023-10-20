Глава «Росгонок» объяснил, почему в сокращении «Сочи Автодрома» есть свои плюсы

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов отреагировал на новость о сокращении стационарной части «Сочи Автодрома».

«Я пришёл в «Росгонки» в 2018 году, и уже тогда обсуждали, что надо что-то делать с заборами, потому что они мешают людям жить. И всегда разговор был только о том, как и в каком формате это произойдёт. Разобрать автодром тоже можно по-разному: полностью, частично, с сохранением или отказом от функционала… Теперь мы увидели, что принято сбалансированное решение: трасса не закрывается полностью, сохраняется возможность заниматься автоспортивными тренировками и дисциплинами. Это же лучше, чем полный разбор, не так ли?

Для операторов автодрома я вижу в таком решении только плюс: это существенное сокращение расходов, это изменение структуры выручки, потому что появляется возможность по-разному работать с самим объектом. Отчасти такие возможности появились сразу после ухода Формулы-1: больше нет ограничений по использованию лож, тим-билдингов и так далее. Теперь их можно перепрофилировать, сдавать в аренду. Мы разрабатывали много проектов — вплоть до того, что пятый этаж главной трибуны можно было переделать в отель.

С операционной точки зрения эта история очень хорошо работает. С точки зрения «покатушек» она точно будет работать, потому что 2,3 км — более чем достаточная дистанция, чтобы развлекаться, заниматься тренировками. И никто не отменял зимний период: в России зимой всё ещё негде ездить, кроме Сочи», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.