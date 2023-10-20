Сайнс заявил, что «Феррари» должна опередить «Макларен» в Кубке конструкторов

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что «Феррари» по силам опередить «Макларен» в текущем розыгрыше Кубка конструкторов.

«Если у нас не будет сходов, мы должны оказаться выше «Макларена» в Кубке конструкторов. Хотя это не значит, что «Макларен» не будет нас догонять. На самом деле, как мне кажется, они будут быстрее нас в оставшихся гонках. Сейчас у них очень быстрая машина.

Мне пришлось психологически восстанавливаться после Гран-при Катара. Хотя в то же время я наблюдал за гонкой со стороны с большим интересом, ведь стратегия была очень важна. И я постоянно думал о том, что я делал бы, оказавшись за рулём.

Опасаюсь ли я повторения проблем с машиной? Нет. Мы внесли в машину некоторые изменения, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем, и всегда стараемся найти решение в долгосрочной перспективе», – приводит слова Сайнса Racingnews365.nl.

«Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 298 очков. «Макларен» располагается на пятой строчке с 219 очками.