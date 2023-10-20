Глава «Росгонок»: было рукописное письмо в адрес Ф-1 с подписями жителей деревень

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал недовольство некоторых жителей деревень по соседству с автодромом «Игора Драйв» недалеко от Санкт-Петербурга шумом от соревнований, проводящихся на трассе.

«Да, были жалобы, было даже рукописное письмо в адрес руководства Формулы-1 с подписями жителей деревень. И есть ряд деревень, которые, по-моему, просто поддакивают друг другу. Например, есть одно СНТ, по которому очевидно, что «Игора Драйв» не может для них являться проблемой, потому что гораздо ближе к этой деревне проходит Приозёрское шоссе. Оно точно шумнее, чем мы.

Мы отрабатываем эти негативные отзывы. Все требования Роспотребнадзора по шуму мы выполняем. Мы приглашаем всех наших соседей приехать в гости, воспользоваться нашими услугами, посмотреть, как всё происходит. Это такая проактивная история: если народ будет сильнее вовлечён, то, глядишь, им станет попроще переживать весь этот прекрасный шум. Хотя для меня это не шум, а звук, практически мелодия», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.