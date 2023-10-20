«Сочи Автодром» исключён из календаря СМП РСКГ в 2024 году

Программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила об изменении в календаре G-Drive СМП РСКГ Туринг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как сообщается, финальный этап сезона, который должен был пройти на трассе «Сочи Автодром» 12–13 октября 2024 года, исключён из календаря. Такое решение, вероятно, было принято из-за грядущих изменений «Сочи Автодрома», стационарная часть которого будет серьёзно сокращена. Теперь финальным этапом сезона станет уикенд в Грозном, который пройдёт на трассе «Крепость Грозная».

Ранее генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов отреагировал на новость о сокращении стационарной части «Сочи Автодрома», отметив, что у такого решения есть свои плюсы.