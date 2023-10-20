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Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке ГП США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й

На трассе «Трасса Америк» в Остине завершилась первая свободная тренировка Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при США. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,912.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,156.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,281.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,300.

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,560.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,562.

7. Александер Албон («Уильямс») +0,580.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,621.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,790.

10. Пьер Гасли («Альпин») +0,793.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,075.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,154.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,192.

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,240.

15. Ландо Норрис («Макларен») +1,344.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,506.

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,605.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,928.

19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,508.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,028.