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Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке ГП США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й

Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке ГП США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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На трассе «Трасса Америк» в Остине завершилась первая свободная тренировка Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при США. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,912.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,156.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,281.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,300.
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,560.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,562.
7. Александер Албон («Уильямс») +0,580.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,621.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,790.
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,793.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,075.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,154.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,192.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,240.
15. Ландо Норрис («Макларен») +1,344.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,506.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,605.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,928.
19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,508.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,028.

Формула-1 2023. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
20 октября 2023, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.912
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.156
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.281
Комментарии
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