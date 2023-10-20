Хэмилтон: это наше последнее большое обновление. Надеюсь, оно приблизит нас к лидерам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о пакете обновлений, который установлен на болиды немецкой команды перед Гран-при США.

«Ребята на базе усердно работали в течение всего года, и, надеюсь, это обновление поднимет наше настроение и поможет нам выбрать правильное направление для следующего сезона.

Это наше последнее большое обновление и в целом одна из главных новинок в сезоне. Я с нетерпением жду возможности посмотреть, как оно повлияет на машину. Точно не знаю, на каких отрезках трассы смогу почувствовать эффект, но, надеюсь, это станет глобальным улучшением, которое сделает нас немного ближе к ребятам впереди», — приводит слова Хэмилтона сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, Гран-при США проходит с 20 по 22 октября в Остине (США).