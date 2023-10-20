Источник: Алонсо не рассматривается в качестве возможной замены Пересу в «Ред Булл»

Руководство «Ред Булл» не считает пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подходящим вариантом для замены мексиканского гонщика Серхио Переса, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в австрийской команде.

По информации источника, даже если в «Ред Булл» решат расторгнуть контракт с Серхио Пересом, рассчитанный на 2024 год, нет никаких шансов, что его место займёт опытный испанец Фернандо Алонсо. Также сообщается, что Перес точно не будет уволен до старта Гран-при Мексики, который пройдёт с 27 по 29 октября. Увольнение мексиканского гонщика перед домашним этапом серьёзно ударило бы по имиджу команды и привело бы к недовольству болельщиков и спонсоров. В «Ред Булл» изучают все возможные варианты развития ситуации с Пересом и считают приоритетом сохранение мексиканца, если он сможет набрать былую форму.