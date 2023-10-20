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Алонсо — об увеличении штрафов: это неуместно, наш спорт и так элитный и закрытый

Алонсо — об увеличении штрафов: это неуместно, наш спорт и так элитный и закрытый
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) увеличить потолок денежных штрафов для гонщиков Формулы-1 с € 250 тыс. до € 1 млн.

«Это неуместно. Мы и так занимаемся спортом, который уже считается очень элитным и закрытым. Мы часто говорим о развитии и о том, что пытаемся сделать всё возможное, чтобы этот спорт стал более доступным для каждого. И когда вы приводите такие большие цифры, это кажется неправильным», — приводит слова Алонсо The Race.

Отметим, что предыдущий потолок денежного штрафа для пилотов Формулы-1 составлял € 250 тыс. Эта сумма не пересматривалась и не изменялась на протяжении 12 лет. Сейчас ФИА также пересмотрела суммы денежных штрафов в других международных чемпионатах в автоспорте.

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