Майкл Андретти: на следующей неделе наша машина 2023 года будет в аэродинамической трубе

Глава «Андретти» Майкл Андретти высказался о возможном вступлении команды в Формулу-1. Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти» на вступление, теперь окончательное решение предстоит принять руководству Формулы-1.

«Для меня в некотором смысле загадка, почему другие команды против нашего прихода. Они говорят, что мы тоже будем есть их пирог, но я думаю, что дело в том, что, надеюсь, мы принесём больше, чем заберём, и мы действительно в это верим.

Я думаю, что, если вы посмотрите на поддержку фанатов во всех проведённых опросах и тому подобном, мы думаем, что собираемся добавить к общему пирогу, а не отнять.

Тот факт, что мы прошли жёсткий отбор ФИА, определённо показывает, что мы имеем право быть на стартовой решётке, и мы очень рады этому. Мы также очень рады поддержке фанатов. Поддержка фанатов была ошеломляющей, и я хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, потому что это очень много значит для нас. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы думаем, что нам действительно есть что предложить фанатам Формулы-1.

Когда мы можем присоединиться? Ну, на данный момент мы готовимся к 2025 году. На следующей неделе наша машина будет в аэродинамической трубе, так что у нас уже есть машина 2023 года выпуска. Мы готовы. Мы строим команду, пока у нас в планах 2025 год, может быть, 2026-й, посмотрим», — приводит слова Андретти The Race.