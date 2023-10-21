Инженер Леклера напугал Шарля, сообщая о штрафе Ферстаппена

Между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и его гоночным инженером Хави Маркосом произошёл забавный диалог в концовке квалификации Гран-при США, когда гонщики уже проехали свои быстрые круги. Леклер завоевал поул-позишен, после того как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишился быстрейшего времени из-за нарушения границ трассы. Однако когда Маркос оповещал Леклера о штрафе соперника, то монегаск на секунду подумал, что времени лишился он сам.

— Инженер: Итак, удаление времени круга для Ферстаппена.

— Леклер: Ради всего святого, начинай предложение с имени гонщика!

— Инженер: У Ферстаппена удалено время на круге.

— Леклер: У меня на секунду был сердечный приступ!

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366.

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157.

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545.

18. Александер Албон («Уильямс») +1,592.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104.