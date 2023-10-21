Расселл: мне не хватало скорости, и я не знаю почему. Мог оказаться намного ниже

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятое место по итогам квалификации Гран-при США Формулы-1.

«Для меня это был очень сложный день. Мне не хватало скорости, и я не знаю почему. У меня были хорошие ощущения от обновления машины, я мог почувствовать улучшения. Немного странный день, так что я на самом деле доволен пятым местом. В некоторые моменты было похоже, что мы вообще не пройдём в третий сегмент.

Так что я сосредоточусь на позитивных моментах и попробую отталкиваться в работе от них. Обычно спринтерские квалификации складываются лучше, чем пятничные — за исключением Катара.

Беру на себя ответственность за недостаточный темп и сложность с пониманием, в чём дело. В третьем сегменте круг был достойным. Я допустил небольшую ошибку в первом повороте, что, вероятно, стоило мне одной позиции на стартовой решётке. В целом пятое место — отличная позиция для старта, если учитывать, что мы могли оказаться намного ниже», — приводит слова Расселла Sky Sports.