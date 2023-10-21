Ферстаппен объяснил ошибку, стоившую ему поула в квалификации Гран-при США

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал нарушение границ трассы в 19-м повороте на финальном круге в квалификации Гран-при США Формулы-1. Из-за этого нарушения Ферстаппен лишился быстрого круга и оказался в протоколе не первым, а только шестым.

«Я знал, что в 19-м повороте всё будет на грани. Я допустил небольшую ошибку в первом повороте, так что мне нужно было по-настоящему атаковать на оставшейся части круга. У меня не было недостаточной поворачиваемости. Просто я постарался выжать из поворота максимум и немного неверно всё оценил. Когда ты атакуешь на пределе, то перейти грань очень легко. Не повезло, но это делает воскресную гонку более весёлой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.