Алонсо объяснил провал «Астон Мартин» в квалификации Гран-при США

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации Гран-при США, в которой он занял 17-е место, а Лэнс Стролл — 19-е.

«Мы должны оглянуться назад и воспроизвести сегодняшний день полностью с самого начала. У нас была ужасная тренировка. Лэнс вообще не проехал кругов, а у меня на обновлённой машине было только шесть или семь качественных кругов. Оставалось слишком много неизвестных вводных, чтобы работать с обновлённым болидом. Поэтому, думаю, мы входили в квалификацию немного слепыми — и мы видите результаты. Мы используем этот уикенд в том числе как тесты на следующий год, пусть даже они болезненные. Посмотрим, что мы сможем изучить в оставшихся сессиях.

Мой результат в квалификации — максимум. Круг не был идеальным, а особенно круг выезда из боксов. Мы плохо справились с трафиком. Я пересёк черту за одну секунду до окончания времени и начал круг слишком близко к машинам впереди. Это не помогло, но ощущения от круга были нормальными. Но вот темпа, вероятно, не хватало для прохождения во второй сегмент. Теперь посмотрим, сможем ли мы хорошо провести завтрашний спринт, ведь воскресная гонка теперь во многом испорчена", — приводит слова Алонсо Motorsport.