Хельмут Марко назвал причины слабой формы «Ред Булл» в квалификации Гран-при США

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при США. Напомним, Макс Ферстаппен был лишён лучшего времени из-за нарушения границ трассы и показал шестой результат, а Серхио Перес продемонстрировал девятое время.

«Мы знали, что будет непросто. На первом круге в третьем сегменте Чеко оказался на пути Макса, что было ошибкой команды. На втором круге Ферстаппен немного затормозил в первом повороте, но потом наверстал отставание — чтобы затем опуститься с первого места на шестое. Драматичная ситуация. Все машины перед ним — сильные соперники. Это будет тяжёлая гонка.

Неровности трассы повлияли на нас больше, чем на других, поэтому мы не смогли добиться нужного темпа. Однако в долгосрочной перспективе мы способны отыграться. В воскресенье температура должна быть очень высокой. Износ шин должен сыграть свою роль, и это наша сильная сторона. Макс показал, что у него хороший гоночный темп.

Хэмилтон, который борется с Пересом за второе место в чемпионате, стартует третьим? В квалификации Перес явно прибавил, а он всегда сильнее в гонке, чем в квалификации. Посмотрим. В прошлом году Хэмилтон уже был одним из наших сильнейших соперников. Увидим, как он будет выглядеть завтра в спринтерской гонке, но он выше, чем нам хотелось бы», — приводит слова Марко GPblog.