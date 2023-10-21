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Ландо Норрис назвал ошибку, которая стоила ему поула в квалификации Гран-при США

Ландо Норрис назвал ошибку, которая стоила ему поула в квалификации Гран-при США
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис проанализировал своё выступление в квалификации Гран-при США, где он показал второе время.

«Это сложная и ухабистая трасса. На определённых участках плохое сцепление, легко допустить много ошибок. Думаю, сегодня поул был рядом. Так что я мог быть немного счастливее, но мне нужна была вторая тренировка.

Я просто допускал какие-то глупые ошибки по мелочи. Трудно собрать весь круг вместе — уверен, что никто этого не сделал. Всегда хочется проехать идеальный круг без мелких ошибок, но в 11-м повороте я подрезал внутренний бордюр и, вероятно, потерял одну десятую. А десятой хватило бы, чтобы как минимум подобраться достаточно близко к поулу.

Но это хороший день для нас. Я счастлив. Это хорошая позиция для воскресенья, мы в хорошей форме на данный момент, у нас хороший темп. Если мы сможем сделать то же самое завтра и в воскресенье, то будет идеально», — приводит слова Норриса PlanetF1.

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