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Норрис: всё равно Ферстаппен почти гарантированно всех пройдёт и, возможно, снова победит

Норрис: всё равно Ферстаппен почти гарантированно всех пройдёт и, возможно, снова победит
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при США. Напомним, лучшее время Ферстаппена в квалификации было удалено из-за нарушения границ трассы, и он будет стартовать с шестой позиции.

«Это будет непросто. «Феррари» очень быстра, «Мерседес» тоже, особенно на длинных дистанциях. Но всё равно Макс почти гарантированно обойдёт всех и, возможно, снова выиграет. Однако мы сделаем всё возможное, чтобы это не произошло», — приводит слова Норриса PlanetF1.

Напомним, лучший результат в квалификации Гран-при США показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал как раз Ландо Норрис, а третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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