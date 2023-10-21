Вольф уверен, что стычки Хэмилтона и Расселла не связаны с его отсутствием на гонках

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему того, что инциденты между пилотами команды в последних двух гонках связаны с его отсутствием. Напомним, Вольф пропустил два последних гоночных уикенда, восстанавливаясь после операции.

«Мы в команде тоже посмеялись над этим, но я не думаю, что моё отсутствие повлияло на ситуацию. Я думаю, что сейчас мы больше боремся в передней части пелотона. Думаю, мы уже поняли, как это бывает, когда перед вами нет машин и когда там есть «Макларены» и Макс.

В любом случае, мы никогда этого не узнаем, потому что я вернулся. Мы обсудили эти инциденты в команде, и большая часть сказанного останется между нами. Иногда вам нужны такие моменты, чтобы перестроиться, а также избежать подобных ситуаций в будущем.

Они гонщики, они упорно соревнуются. Ваш первый конкурент — ваш товарищ по команде. Я спокойно отношусь к этому», — приводит слова Вольфа RaceFans.