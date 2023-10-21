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Медицинская машина обошла «Уильямс»: ошибка в графике Формулы-1 стала мемом

Медицинская машина обошла «Уильямс»: ошибка в графике Формулы-1 стала мемом
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Во время трансляции квалификации Гран-при США произошёл курьёзный момент. Режиссёр трансляции вывел на экран текущее положение пилотов в общем зачёте. По ошибке на 19-м месте с 2 очками оказалась медицинская машина, опередившая Логана Сарджента из «Уильямса».

Фото: Кадр из трансляции

Ошибка графики породила целую волну мемов и шуток на эту тему.

«Когда у медицинской машины болше очков, чем у Риккардо», — написал один из пользователей соцсети Х (ранее Twitter).

«Действительно, неожиданные повороты сюжета в Формуле-1 держат нас в напряжении! Хотя мы этого не ожидали, приятно наблюдать появление новых претендентов. Это добавляет дополнительный уровень интриги в спорт. С нетерпением ждём, как будут развиваться события», — прокомментировал ошибку другой пользователь.

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