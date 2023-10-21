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Глава «Макларена»: Пиастри демонстрирует все признаки того, что он может стать чемпионом

Глава «Макларена»: Пиастри демонстрирует все признаки того, что он может стать чемпионом
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался о потенциале пилота команды Оскара Пиастри, проводящего дебютный сезон в Формуле-1.

«Каким я вижу Оскара через пять лет? Ещё более опытным. Он уже чрезвычайно быстр, он очень зрелый и очень техничный пилот. Он всегда спокоен. В нём есть всё то, чего вы ждёте от новичка, но не всегда получаете.

Очевидно, что у него фантастическая скорость, и я подозреваю, что его гоночное мастерство, работа с шинами и управление гонками будут становиться только сильнее и сильнее по мере того, как он набирается опыта. Я думаю также, что люди забывают, что в прошлом году он вообще не участвовал в гонках. Хорошо, что он не сильно заржавел в вопросе гоночных навыков, но я думаю, что он определённо демонстрирует все признаки того, чтобы стать потенциально будущим чемпионом мира», — приводит слова Брауна сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

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