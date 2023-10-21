Риккардо заявил, что не расстроится, если не сможет вернуться в «Ред Булл»

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о возможном возвращении в «Ред Булл».

«Я пришёл сюда, чтобы остаться в семье «Ред Булл». Вернувшись, я чувствую себя очень хорошо.

Мне нравится Хельмут Марко и его жёсткий подход. Несмотря на то что я добрый и спокойный человек, его подход действительно работает по отношению ко мне. Думаю, что он даёт немного больше пользы. С Кристианом Хорнером у меня всегда были хорошие отношения. Я просто чувствую, что взаимоотношения в команде действительно хорошие, и мне это нравится.

Главная задача заключается в том, чтобы однажды вернуться за руль болида «Ред Булл», но я также говорил, что, если там не будет свободных мест, то я хочу остаться здесь. Команда переживает перестройку к следующему сезону, и я смогу внести свой вклад и вывести эту команду вперёд, чтобы к ней относились более серьёзно. Вот и всё. Если не переходить в большую команду, то лучше остаться здесь.

Как планирую вернуться в «Ред Булл»? Возможно, это противоположно тому, о чём я только что говорил, но я просто стараюсь не думать об этом. Что бы ни случилось, это зависит от других гонщиков и команды.

Мне сказали, что я должен максимально использовать эту возможность. Юки Цунода показал себя очень хорошо в этом году, он хороший ориентир для меня. Мне нужно постараться хорошо выступить и набрать несколько очков в оставшихся гонках сезона», — приводит слова Риккардо Mirror.