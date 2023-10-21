Вольф: половина решётки не сможет выплатить штраф в € 1 млн

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об увеличении суммы максимального штрафа для пилотов Формулы-1 до € 1 млн. Вольф отметил, что далеко не все гонщики находятся в таком финансовом положении, чтобы иметь возможность оплачивать столь большие штрафы.

«Думаю, что должны быть некоторые сдерживающие факторы для серьёзных нарушений. Надо свериться с реальной жизнью и понять, адекватная ли это сумма или нет. Я считаю, половина решётки не смогла бы выплатить штраф в € 1 млн. Не думаю, что это адекватно. Мне не кажется, что стоит играться с такими числами, которые выглядят весьма сюрреалистично для тех, кто нас смотрит», – приводит слова Вольфа официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).