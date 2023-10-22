Брандл — о Пересе: «Ред Булл» не может позволить себе посадить пассажира в сезоне-2024

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель гонок Мартин Брандл предположил, как «Ред Булл» будет подходить к выбору напарника Максу Ферстаппену, и заявил, что Серхио Перес, возможно, сам не желает оставаться в команде на сезон-2024.

«Ред Булл» не может позволить взять пассажира в сезон-2024, тем более что он не в форме. Не могу себе представить, что Серхио захочет управлять болидом, честно говоря.

Несколько следующих гонок имеют решающее значение для его ментальной формы и для «Ред Булл», чтобы убедиться, что он не сбился с пути и способен хорошо выступать.

Серхио Перес и «Ред Булл» желают одного и того же. Они хотят, чтобы он вернул свою форму, и если он не сможет побеждать Макса, то хотя бы сможет несколько раз занять второе место и завершить чемпионат вторым», — сказал Брандл в комментарии Sky Sports.