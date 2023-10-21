Баттон: «Ред Булл» нужен тот, кто сможет набирать большие очки — это Риккардо

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон предположил, что Даниэль Риккардо мог бы успешнее выступать в «Ред Булл», чем действующий пилот команды Серхио Перес.

«Год назад я бы сказал, что Риккардо не заменит Переса в «Ред Булл» из-за того, как он покинул команду. Вероятно, они были не слишком довольны тем, как это произошло, тогда как его бухгалтер должен быть доволен тем, что произошло в последние несколько лет.

Он настоящий гонщик и хочет сражаться впереди пелетона. Он не чувствовал, что атмосфера рядом с Максом подходит ему. А теперь он делает это, внезапно! Думаю, что такая возможность есть.

У него большая уверенность, он доказал, что быстр против своего напарника по команде — это большой шаг к получению места в «Ред Булл». Кроме того, Чеко недостаточно близок к Максу, а им нужен кто-то, кто сможет набирать большие очки — это Риккардо», — приводит слова Баттона Crash.net.