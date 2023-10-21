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Президент ФИА: когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится в трубку

Президент ФИА: когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится в трубку
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал о своём отношении и коммуникации с 42-летним испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо — настоящий пример для молодых пилотов. Он участвовал в Формуле-1, ушёл, вернулся, и он силён, как и всегда. Это очень сложно, потому что Формула-1 — это экстремальный вид спорта. Он не просто чемпион, он умный. Я не говорю, что другие не такие, но Фернандо — действительно умный чемпион, полезный для спорта. Когда он злится, он звонит мне и говорит: «Босс! Президент!» А потом использует непристойные ругательства.

Но мы пилоты, и я понимаю их разочарование. Он действительно хорош в спорте, он выступает с заявлениями, у него есть идеи и он привносит невероятный вклад в спорт», — сказал бен Сулайем в интервью AS.

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