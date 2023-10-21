Леклер потребовал штрафа для Расселла, спародировав обычное обращение самого Джорджа
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Сегодня, 21 октября, проходят спринтерские заезды Гран-при США, который проходит в Остине, штат Техас. Во время спринт-квалификации пилот «Феррари» Шарль Леклер возмутился поведением Джорджа Расселла на трассе.
Леклер утверждает, что Расселл помешал ему на быстром круге в первом сегменте, и спародировал то, как обычно Расселл обращается к команде, когда видит нарушения от других пилотов, и требует штрафов в отношении них.
«Штраф мистеру Расселлу, благодарю», — сказал Леклер по командному радио во время первого сегмента спринт-квалификации.
Отметим, что оба пилота вышли в финальный сегмент и продолжают борьбу за высокие места. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию спринтерской квалификации Гран-при США.
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