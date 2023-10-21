Ферстаппен отреагировал на завоевание поул-позишен на спринтерскую гонку Гран-при США

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой триумф на спринт-квалификации Гран-при США, прошедшего на «Трассе Америк» в Остине, штат Техас.

«Мы были конкурентоспособны. На последнем круге я проехал не блестяще, но мы всё равно на поуле. Что будет в спринте, мы не знаем, ведь так много машин очень близки к нам.

В целом наш гоночный темп в порядке, но это очень требовательная трасса с точки зрения износа шин. Здесь всегда нужно беречь шины, так что будет непросто», — сказал Ферстаппен после победы в спринт-квалификации.

Помимо Ферстаппена, в тройке сильнейших оказались пилот «Феррари» Шарль Леклер и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Спринтерская гонка состоится в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.