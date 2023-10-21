Норрис: не думаю, что кто-то, кроме «Ред Булл», будет уверен в себе

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после того, как он занял четвёртое место в спринт-квалификации Гран-при США. Норрис также рассказал, как «Макларен» сможет противостоять «Ред Булл» в спринтерской гонке, которая состоится в 1:00 мск.

«Это тяжёлый заезд. Мы не ездили на длинных отрезках. Максимум, который мы сделали — три круга. Это задача для всех. Не думаю, что кто-то, кроме «Ред Булл», будет уверен в себе. Думаю, что «Мерседес» также обычно имеет хороший темп на длинной дистанции.

Эта трасса определённо нам не подходит, в отличие от Катара. Она определённо не помогает контролировать резину и тому подобное, но я думаю, что у нас есть шанс. Мы определённо не выпали из борьбы, но это будет непросто», — приводит слова Норриса Sky Sports.