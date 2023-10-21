Расселл вызван к судьям за блокировку Леклера в первом сегменте спринт-квалификации

Сегодня, 21 октября, на «Трассе Америк» проходят спринтерские заезды. В первом сегменте спринт-квалификации между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом произошёл инцидент, в котором британец из «Мерседеса» заблокировал Шарля Леклера и помешал его быстрому кругу. Отметим, что Леклер почти моментально отреагировал на ситуацию и попросил выписать Расселлу штраф.

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Международная автомобильная федерация (ФИА) не оставила этот инцидент без внимания и вызывала Джорджа Расселла к судьям, которые примут решение относительно наказания британского пилота на спринт-квалификацию. Расселлу грозит штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке спринта.

Спринт Гран-при США Формулы-1 начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию спринта.