Джордж Расселл получит три позиции штрафа на спринт Гран-при США

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил штраф на 3 позиции на стартовой решётке в спринтерской гонке Гран-при США за блокировку пилота «Феррари» Шарля Леклера на его быстром круге в первом сегменте квалификации.

Инцидент между пилотами проищошёл на выходе из 19 поворота. Отметим, что как только Расселл преградил путь Леклеру, пилот «Феррари» в стиле Джорджа Расселла обратился по командному радио с намёком на штраф. После спринт-квалификации Расселл был вызван в судейскую для проведения беседы. Таким образом, Расселл, завершивший спринт-квалификацию на восьмом месте, начнёт главный субботний заезд с 11 позиции на стартовой решётке.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию спринтерской гонки, которая начнётся в 01:00 мск.