Стартовая решётка на спринт Гран-при США Формулы-1

Опубликована обновлённая версия стартовой решётки на спринтерскую гонку Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. В новой версии решётки Джордж Расселл занимает 11-ю позицию после штрафа за блокировку Шарля Леклера. Старт спринта Гран-при США запланирован на 1:00 мск 22 октября.

Формула-1. Гран-при США. Спринт. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Карлос Сайнс («Феррари»).

7. Серхио Перес («Ред Булл»).

8. Александер Албон («Уильямс»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

11. Джордж Расселл («Мерседес»).

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

13. Эстебан Окон («Альпин»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

19. Юки Цунода («Альфа Таури»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).