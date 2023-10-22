На Гран-при США изменили границы трассы, чтобы уменьшить число штрафов

Международная автомобильная федерация внесла небольшие изменения в нескольких поворотах «Трассы Америк» в Остине, чтобы уменьшить вероятность штрафов во время Гран-при США Формулы-1. Изменения были внесены после пятничной квалификации, в которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишился поул-позишен из-за нарушения границ трассы в 19-м повороте.

«По итогам обсуждений с командами и гонщиками в пятницу мы расширили белую линию снаружи 9-го, 12-го и 19-го поворотов. Это даст пилотам чуть больший запас в данных поворотах», — гласит заявление ФИА.

Расширенная белая линия в 19-м повороте Фото: Mark Thompson/Getty Images

В случае, если гонщики будут задевать хотя бы одним колесом расширенную белую линию, то, согласно правилам, они не будут признаваться нарушившими границы трассы. После внесения изменений в субботней спринтерской квалификации был зафиксирован лишь один случай нарушения пределов трассы.