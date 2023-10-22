Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На Гран-при США изменили границы трассы, чтобы уменьшить число штрафов

На Гран-при США изменили границы трассы, чтобы уменьшить число штрафов
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация внесла небольшие изменения в нескольких поворотах «Трассы Америк» в Остине, чтобы уменьшить вероятность штрафов во время Гран-при США Формулы-1. Изменения были внесены после пятничной квалификации, в которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишился поул-позишен из-за нарушения границ трассы в 19-м повороте.

«По итогам обсуждений с командами и гонщиками в пятницу мы расширили белую линию снаружи 9-го, 12-го и 19-го поворотов. Это даст пилотам чуть больший запас в данных поворотах», — гласит заявление ФИА.

Расширенная белая линия в 19-м повороте

Расширенная белая линия в 19-м повороте

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В случае, если гонщики будут задевать хотя бы одним колесом расширенную белую линию, то, согласно правилам, они не будут признаваться нарушившими границы трассы. После внесения изменений в субботней спринтерской квалификации был зафиксирован лишь один случай нарушения пределов трассы.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android