Общий зачёт Формулы-1 после спринта Гран-при США: «Макларен» в 6 очках от «Астон Мартин»

По итогам короткой гонки перед Гран-при США, 19-м этапом Формулы-1 2023 года, Макс Ферстаппен, уже гарантировавший себе чемпионство, увеличил своё преимущество относительно Серхио Переса до 213 очков. Тем временем идущий третьим Льюис Хэмилтон сократил отставание от Чеко до 27 баллов. Следом за первой тройкой по-прежнему идут Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Единственное изменение в общем зачёте произошло на границе топ-10: Пьер Гасли, который набрал два очка за седьмое место, опередил Лэнса Стролла и вышел на десятую позицию.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 441 очко.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 228.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 201.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 156.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 151.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 141.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 133.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 48.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.

13. Александер Албон («Уильямс») — 23.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

15. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.

21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов «Ред Булл», также обеспечивший себе чемпионство, опережает «Мерседес» на 335 очков. Идущая третьей «Феррари» отыграла у немецкой команды один балл и теперь уступает 27 очков. В борьбе за четвёртое место «Макларен» отыграл у «Астон Мартин» пять очков и сократил отставание до шести баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 669 очков.

2. «Мерседес» — 334.

3. «Феррари» — 307.

4. «Астон Мартин» — 230.

5. «Макларен» — 224.

6. «Альпин» — 92.

7. «Уильямс» — 23.

8. «Альфа Ромео» — 16.

8. «Хаас» — 12.

10. «Альфа Таури» — 5.