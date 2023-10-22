Хэмилтон прокомментировал второе место в спринте Гран-при США

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после второго места в спринте Гран-при США заявил, что Макс Ферстаппен был недосягаем для соперников. Британец, однако, отметил, что благодаря обновлениям машины «Мерседес» немного подтянулся к «Ред Булл».

«Весёлая была гонка. Неплохой разгон к первому повороту, хорошая борьба с Шарлем. Затем я старался держаться поближе к Максу, но у них сейчас просто недосягаемый темп. Но я рад, что мы теперь немного ближе. Но нам ещё многое нужно сделать, чтобы достичь темпа „Ред Булл“. Так или иначе, я счастлив вернуться на подиум», — заявил Хэмилтон.

Экс-чемпион также поделился ожиданиями от воскресной гонке, в которой ему предстоит стартовать третьим — позади Шарля Леклера и Ландо Норриса. По словам Хэмилтона, он ожидает равной борьбы с «Феррари» и «Маклареном», но не уверен, что сможет сдержать стартующего шестым Макса Ферстаппена.

«Учитывая тот темп, который Макс показал сегодня, он очень скоро будет дышать нам в затылок. Тем не менее, я думаю, нас ждёт хорошая битва с Шарлем и Ландо. У нас примерно равный темп, так что я рассчитываю на захватывающее сражение. Если удастся оставить Макса позади — отлично, если нет — ничего страшного», — добавил Хэмилтон.

Отметим, что в спринте Ферстаппен опередил Хэмилтона на девять с половиной секунд, в то же время финишировавший третьим Леклер проиграл Льюису восемь с половиной. Следом за ними расположились Ландо Норрис, Серхио Перес и Карлос Сайнс.

Гран-при США стартует в воскресенье 22 октября в 22:00 по московскому времени.